Пресс-релиз

5 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В программе - награждение медалями «За любовь и верность» и литературно-музыкальная композиция «Дорогой мой человек»» в исполнении лауреата международных премий и конкурсов поэтессы Алины Талыбовой и исполнителя авторской песни Андрея Крупина.
Начало – в 16:00 часов.
19 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет встреча с журналистами, посвященная Дню национальной прессы Азербайджана.
Начало – в 16:00 часов.
26 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку откроется фотовыставка, приуроченная ко Дню Военно-морского флота России.
Начало – в 11:00 часов.
*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).
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