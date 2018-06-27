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27.06.2018 12:31

Пресс-релиз

5 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В программе - награждение медалями «За любовь и верность» и литературно-музыкальная композиция «Дорогой мой человек»» в исполнении лауреата международных премий и конкурсов поэтессы Алины Талыбовой и исполнителя авторской песни Андрея Крупина.

Начало – в 16:00 часов.

19 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет встреча с журналистами, посвященная Дню национальной прессы Азербайджана.

Начало – в 16:00 часов.

26 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку откроется фотовыставка, приуроченная ко Дню Военно-морского флота России.

Начало – в 11:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]