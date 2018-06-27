Матвиенко потребовала от сенатской комиссии предложений по ответу Украине на ее действия против российских журналистов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Комиссии СФ по информполитике обсудить с журналистским сообществом возможные меры реагирования на действия Украины в отношении представителей российских СМИ.

"Позовите Союз журналистов, позовите ведущих журналистов, пообсуждайте, подготовьте такие предложения. Действительно, ситуация нетерпимая", - сказала В.Матвиенко на заседании Совета Федерации в ответ на выступление главы комиссии по информполитике Алексея Пушкова.

А.Пушков отметил, что недавно направил письмо спецпредставителю ОБСЕ по свободе печати "с предложением поставить вопрос о недопустимости действий украинских властей на Постоянном совете ОБСЕ и перед Парламентской ассамблеей ОБСЕ".

"Речь идет, во-первых, о безобразной инсценировке с Бабченко, которая просто была издевательством над принципами защиты прав журналистов. И мы надеемся, что этот вопрос будет поднят. Второе - это недопущение российских журналистов на территорию Украины, их задержание на территории Украины", - сказал глава комиссии.

По его мнению, "если мы не найдем каких-то внутренних средств для противодействия, может быть, ассиметричного, по этим вопросам, то украинские власти будут продолжать эту практику, наталкиваясь на все новые скандалы".

А.Пушков призвал "очень серьезно обдумать и обсудить вопрос, как мы будем реагировать, потому что оставлять это без внимания и превращать это в норму неправильно".

"Подготовьте предложения и давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть, беспредельщиков. Ждем предложений", - сказала на это В.Матвиенко.

По ее словам, со стороны ОБСЕ и аналогичных международных структур на такие ситуации поступает "в лучшем случае вялая реакция".