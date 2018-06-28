Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретилась в четверг в Брюсселе со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой для обсуждения последних событий сирийского кризиса и текущей работы по возобновлению женевского политического процесса, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"Они обсудили тревожную эскалацию насилия на юго-западе Сирии, которая ведет к перемещению десятков тысяч людей, ставит под угрозу безопасность соседних стран, а также создает риск дальнейших препятствий на пути политических переговоров под руководством ООН", - отмечается в коммюнике ЕВС.
"Европейский союз подтвердил свой призыв к немедленному прекращению военных действий, соблюдению соглашения о деэскалации, к обеспечению беспрепятственного, безопасного и устойчивого гуманитарного доступа к нуждающимся людям, а также к защите гуманитарного персонала", - говорится в документе.
Спецпредставитель ООН С.де Мистура проинформировал Ф.Могерини о результатах своих недавних встреч с астанинскими гарантами и о работе по созданию конституционного комитета для возобновления переговоров в Женеве.
Глава дипломатии ЕС "выразила решительную поддержку Европейского союза этим усилиям и надежду, что сирийские стороны смогут участвовать в конструктивных переговорах наряду с независимыми акторами, включая представителей гражданского общества".
С.де Мистура и Ф.Могерини обсудили результаты второй Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона, а также дальнейшее оказание помощи сирийскому народу внутри и за пределами Сирии.
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