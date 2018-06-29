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29.06.2018 16:43

Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее

Банк ВТБ (Азербайджан) и Visa приглашают принять участие в стимулирующей лотерее «Плати картойVisaза рубежом и запечатли яркие эмоции с нами». Главными призами для победителей станут современные гаджеты.

Для участия в лотерее держателям пластиковых карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) необходимо до 31 августа 2018 года осуществить безналичные платежи на сумму от 10 манатов за рубежом. При этом операции можно совершать только в торговых точках посредством постерминалов.

Каждую произведенную операцию обязательно нужно зарегистрировать на сайте www.visa.com.az .

Розыгрыши призов будут проводиться 4 июля, 3 августа и 5 сентября 2018 года. В случае выигрыша организаторы сообщают об этом участникам посредством СМС или по телефону, кроме того информация о победителях размещается на www.visa.com.az через 5 дней после розыгрыша.

Более подробную информацию о проведении лотереи по ссылке https://promotions.visa.com/mepa/azcrossborder/doc/az-crossborder-rules.pdf

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]