Мандат пограничного агентства ЕС Frontex будет расширен - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники саммита ЕС в Брюсселе договорились о расширении мандата пограничного агентства ЕС Frontex.

"Frontex будет усилен и получит расширенный мандат", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Заявление транслирует сайт Еврокомиссии.