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Дальнее зарубежье 29.06.2018 21:22

Мандат пограничного агентства ЕС Frontex будет расширен - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники саммита ЕС в Брюсселе договорились о расширении мандата пограничного агентства ЕС Frontex.

"Frontex будет усилен и получит расширенный мандат", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Заявление транслирует сайт Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, ГРАНИЦА, ВЕДОМСТВО, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]