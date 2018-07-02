В Гусаре прошли педагогические чтения на тему «Актуальность наследия Михаила Юрьевича Лермонтова»

29 июня с.г. в городе Гусаре прошли педагогические чтения на тему «Актуальность наследия Михаила Юрьевича Лермонтова», организованные Методическим центром русского языка Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ), совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана (АПРУЗА) при поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике. В них приняли участие учителя русского языка школ Азербайджана с русским и азербайджанским языками обучения, а также преподаватели-русисты Бакинского Славянского университета, Азербайджанского государственного педагогического университета и Института профессионального развития работников образования.

Участники чтений также возложили цветы к памятнику национальному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву и монументу, посвященному Михаилу Лермонтову, совершили обзорную экскурсию по Гусарскому району.