Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9798 RUR   0.027 GBR   2.239 TRY   0.367

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 41° Завтра 24° 39° 5 Июл 24° 38° 6 Июл 23° 37°

02.07.2018 18:04

В Гусаре прошли педагогические чтения на тему «Актуальность наследия Михаила Юрьевича Лермонтова»

29 июня с.г. в городе Гусаре прошли педагогические чтения на тему «Актуальность наследия Михаила Юрьевича Лермонтова», организованные Методическим центром русского языка Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ), совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана (АПРУЗА) при поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике. В них приняли участие учителя русского языка школ Азербайджана с русским и азербайджанским языками обучения, а также преподаватели-русисты Бакинского Славянского университета, Азербайджанского государственного педагогического университета и Института профессионального развития работников образования.

Участники чтений также возложили цветы к памятнику национальному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву и монументу, посвященному Михаилу Лермонтову, совершили обзорную экскурсию по Гусарскому району.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]