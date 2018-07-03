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03.07.2018 13:13

Вниманию всех абонентов Nar

В связи с перебоями в электроснабжении, сеть Nar была переведена в усиленный режим. Мобильный оператор принимает все необходимые меры для бесперебойного обеспечения телекоммуникационных услуг высокого качества.

Несмотря на то, что перебои в электроснабжении произошли в ночное время, основная часть сети Nar оставалась в рабочем состоянии и продолжала обслуживать абонентов. В данный момент, общее рабочее состояние сети Nar является удовлетворительным. В некоторых регионах продолжаются восстановительные работы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]