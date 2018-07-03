Вниманию всех абонентов Nar

В связи с перебоями в электроснабжении, сеть Nar была переведена в усиленный режим. Мобильный оператор принимает все необходимые меры для бесперебойного обеспечения телекоммуникационных услуг высокого качества.
Несмотря на то, что перебои в электроснабжении произошли в ночное время, основная часть сети Nar оставалась в рабочем состоянии и продолжала обслуживать абонентов. В данный момент, общее рабочее состояние сети Nar является удовлетворительным. В некоторых регионах продолжаются восстановительные работы.
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