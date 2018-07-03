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ТЭК 03.07.2018 13:16

SOCAR Ukraine поставит около 10 тыс. тонн дизельного топлива УЖД

Компания SOCAR Ukraine (украинская «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана, SOCAR) поставит 10 тыс. тонн дизельного топлива Центру обеспечения производства (ЦОП, филиал «Укрзализныця» или «Украинская железная дорога»), сообщают украинские СМИ.

«SOCAR Ukraine стала победителем тендера на поставку ЦОП 10 тыс. тонн дизельного топлива, отвечающего стандартам «Евро-5». Контракт с компанией был подписан 26 июня, его стоимость составляет 288,7 млн гривен, т.е. 28,87 тыс. гривен за тонну. Эта цена выше на 2,7% средней цены на дату аукциона (28,110 тыс. гривен за тонну)», - отмечается в информации СМИ.

SOCAR Ukraine Украина" владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями.

SOCAR начала свою деятельность в Украине в 2008 году.

Официальный курс на 3 июля 2018 года: 26,23 гривен/$1

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, SOCAR, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]