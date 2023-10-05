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ТЭК 05.10.2023 21:13

SOCAR и Укрнафта начали сотрудничество в сфере топливных карт

Сети автозаправочных станций SOCAR и "Укрнафта" согласовали взаимное обращение топливных карт в сетях в Украине , подписав договор о межэмитентской программе.

Согласно пресс-релизу "Укрнафты", юридические лица-владельцы ее NAFTAКарта и sCard от SOCAR с денежным депозитом могут получить необходимое количество топлива в обеих сетях со скидками от цены АЗС на дату ее посещения.

Оплата производится за счет средств на счетах, привязанных к топливным картам.

"Это позволяет клиентам обеих компаний расширить географию заправок: в сети "Укрнафты" работают сейчас 456, в сети SOCAR - 57 АЗК. Поэтому, где бы вы ни находились, всегда сможете заправить авто качественным горючим по выгодному предложению", - приводит "Интерфакс-Азербайджан" выдержки из пресс-релиза.

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС из 537 станций, из которых действуют 456.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, SOCAR


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