Зеленский назначил экс-гендиректора «Укроборонпрома» Гусева послом Украины в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Владислава Каневского с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане и назначении на этот пост Юрия Гусева.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Указом №85/2024 Каневский уволен с должности.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджане", - указывается в тексте указа №86/2024.

Гусев был главой Херсонской областной государственной администрации (июль 2019 - декабрь 2020 гг.). С декабря 2020 г. по июнь 2023 г. занимал должность генерального директора ГК "Укроборонпром".