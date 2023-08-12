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Внешняя политика 12.08.2023 23:35

Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь в разминировании Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу поблагодарил Азербайджан за помощь в разминировании.

"Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в частности оборудование для разминирования. Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами", - сказал он.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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