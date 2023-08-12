Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь в разминировании Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу поблагодарил Азербайджан за помощь в разминировании. "Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в частности оборудование для разминирования. Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами", - сказал он. Отдел новостей

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