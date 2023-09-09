Недавние «выборы», проведенные на части международно признанной территории Украины, не имеют никакой юридической силы - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана заявил, что недавние "выборы", проведенные на части международно признанной территории Украины, не соответствуют этим критериям, они не имеют никакой юридической силы.

"Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Исходя из этого, Азербайджан заявляет, что любые выборы, проводимые на территории Украины в соответствии с Конституцией и законодательством этого государства, могут быть легитимными, подчеркивается в сообщении.

"Эта принципиальная позиция Азербайджана основана на общепризнанных нормах и принципах международного права, касающихся уважения прав, связанных с суверенитетом государств. Так как недавние "выборы", проведенные на части международно признанной территории Украины, не соответствуют этим критериям, они не имеют никакой юридической силы", - заявил МИД Азербайджана.

В.Алиев