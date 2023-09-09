МИД Украины осудил так называемые «президентские выборы» в Карабахе

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, осудив проведение так называемых "президентских выборов" 9 сентября организованных сепаратистским режимом в Карабахском регионе Азербайджана.

"Проведение этих так называемых "президентских выборов" противоречит нормам и принципам международного права, а их результаты не имеют никакой силы", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

"В очередной раз Украина выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах и выступает за решение всех вопросов дипломатическим путем", - заявил МИД Украины.

В.Алиев