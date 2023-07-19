Поддержка Азербайджана важна для обеспечения устойчивости энергокомплекса Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о выделении $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для закупки электрооборудования для Украины.

"Благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о выделении помощи для приобретения необходимого Украине энергетического оборудования", - написал Зеленский в среду в твиттере.

Он отметил, что "поддержка дружественного Азербайджана важна для обеспечения устойчивости энергетического комплекса Украины".

"Мы продолжаем активно работать с нашими партнерами, чтобы подготовить энергосистему Украины к зиме", - добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, 17 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для оказания гуманитарной помощи Украине. Согласно документу, гуманитарная помощь будет включать закупку электрооборудования и ее поставку в Украину.

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