Байрамов и Кулеба обсудили сотрудничество между Баку и Киевом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник в Брюсселе провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"На встрече мы обменялись мнениями о региональной ситуации и перспективах многопланового сотрудничества между нашими странами", - написал Байрамов в своем микроблоге в соцсети X.
Н.Аббасова
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