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Внешняя политика 11.12.2023 18:35

Байрамов и Кулеба обсудили сотрудничество между Баку и Киевом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник в Брюсселе провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"На встрече мы обменялись мнениями о региональной ситуации и перспективах многопланового сотрудничества между нашими странами", - написал Байрамов в своем микроблоге в соцсети X.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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