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Внешняя политика 04.10.2023 19:16

Алиев и Зеленский обсудили региональную безопасность, угрозы и сотрудничество

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

"В ходе телефонного разговора вновь была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности государств, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, текущим угрозам и форматам дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Зеленский выразил благодарность за значительную гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, особенно за поддержку, оказываемую энергетическому сектору в зимний период.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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