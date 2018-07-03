Экс-президента Армении Кочаряна вызвали на допрос

Бывший президент Армении (1998-2008 гг) Роберт Кочарян вызван на допрос по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, после президентских выборов.
"Р.Кочаряну отправлена повестка о явке на допрос", - сказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
В Специальной следственной службе "Интерфаксу" эту информацию пока не прокомментировали.
Ранее во вторник Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении бывшего министра обороны республики Микаела Арутюняна в "свержении конституционного строя" в марте 2008 года и объявила его в розыск.
Как сообщает пресс-служба ССС, во вторник возбуждено головное дело по статье "свержение конституционного строя" в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года. Данное уголовное дело присоединено к уже расследуемому делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года в Ереване.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.
72-летний М.Арутюнян в 1994-2007 гг. был начальником Главного штаба ВС Армении, в 2007-2008 гг. - министром обороны. В 2008 году С. Саргсяном он был назначен главным военный инспектором. Освобожден от этой должности в мае 2018 года, после избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении.
В 2008 году Н.Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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