Компания Bakcell обеспечила надёжную и стабильную работу услуг мобильной связи по всей стране

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell обеспечила максимальную надёжность услуг мобильной связи во время перебоев с энергоснабжением на территории страны.

«В течение последних двух дней, мы работаем в специальном усиленном режиме, чтобы продолжать обеспечивать абонентов услугами мобильной связи высокого качества. Благодаря техническим возможностям сети Bakcell, снабженной самым инновационным оборудованием, мы добились полной стабильности и надежности услуг голосовой связи и мобильного интернета», отметил главный исполнительный директор компании Bakcell Николаи Беккерс.

В ночь со 2 по 3 июля, сеть Bakcell и все соответствующие структуры компании были экстренно переведены на усиленный режим работы. В рамках срочных предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы мобильной сети, были запущены дополнительные источники питания, а также сотни стационарных и портативных генераторов, способных предотвратить какие-либо перебои в энергоснабжении мобильных базовых станций, расположенных в столице и регионах, в которых наблюдались трудность с энергоснабжением. Одновременно с этим, к процессу была привлечена дополнительная рабочая сила со стороны партнеров и подрядчиков Bakcell.

Технический персонал Bakcell был также переведен на 24 часовой режим работы, для осуществления постоянного контроля над сетью и мониторинга качества услуг. В результате, компанией обеспечивается бесперебойное функционирование базовых станций во всех регионах страны, включая отдаленные территории.

Информационный центр Bakcell, наряду с каналами в социальных медиа, в свою очередь, работает круглосуточно в усиленном режиме, для незамедлительного реагирования на все вопросы и обращения абонентов, а также оценки уровня и качества услуг.

Компания Bakcell продолжит работы направленные на обеспечение бесперебойной работы сети по всей стране.