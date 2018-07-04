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Дальнее зарубежье 04.07.2018 18:50

Спецпосланник генсека ООН провел "плодотворные" переговоры с лидером йеменских повстанцев

Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил, что у него состоялись "плодотворные" переговоры с лидером йеменских повстанцев Абдул-Маликом аль-Хуси по поводу прекращения боев за порт Ходейда.

"Меня очень обнадежили слова, которые я услышал, они были позитивными и конструктивными", - сказал М.Гриффитс журналистам в среду в аэропорту Саны после двухдневных переговоров в йеменской столице, удерживаемой повстанцами.

При этом он выразил слова благодарности лидеру повстанцев за проведенные переговоры.

"Я особенно благодарен Абдул Малику аль-Хуси, с которым я встречался вчера, за его поддержку и плодотворную дискуссию, которую мы провели", - сказал М.Гриффитс.

Западные СМИ отмечают, что в ближайшие дни спецпосланник генсека ООН проведет переговоры с йеменским президентом Абд Раббо Мансуром Хади, войска которого в ходе боев с повстанцами достигли южных окраин портового города Ходейда.

Ходейда является основным пунктом получения гуманитарной помощи для йеменцев, почти 8,5 млн которых находятся на грани голодной смерти.

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Тэги: ЙЕМЕН, ООН, СПЕЦПОСЛАННИК, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]