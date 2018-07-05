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Бизнес и законодательство 05.07.2018 17:02

Грузия в I полугодии увеличила экспорт вина на 21%, почти две трети поставок пришлось на РФ

Грузия в январе-июне 2018 года экспортировала 38,2 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Национальное агентство вина республики.

Выручка от экспорта вина, который осуществлялся в 48 стран (в 44 - годом ранее), за шесть месяцев увеличилась на 28% - до $90,3 млн.

По данным ведомства, наибольший объем поставок пришелся на Россию - 24 млн 22,1 тыс. бутылок (рост на 24,4%), или 62,9% общего объема экспорта.

В пятерку основных импортеров грузинского вина также входят Украина, куда было поставлено 4 млн 191,2 тыс. бутылок (11%), Китай (2 млн 975,8 тыс. бутылок, 7,8%), Казахстан (1 млн 652,3 тыс. бутылок, 4,3%), Польша (1 млн 163,8 тыс. бутылок, 4,1%).

В сообщении отмечается, что экспорт вина, который осуществляли 190 грузинских компаний (на 18 компаний больше, чем годом ранее), значительно вырос как в страны Европы и Азии, так и в США, и по другим направлениям.

В январе-июне Грузия также экспортировала в 20 стран 8,4 млн бутылок бренди (объемом 0,5 литра), что на 23% больше, чем в первом полугодии 2017 года, выручка от их реализации увеличилась на 6% - до $17 млн.

Кроме вина и бренди, республика поставляла на внешний рынок чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы. Общий доход от их реализации за 6 месяцев этого года составил $148,3 млн (рост на 21,5%).

Как сообщалось, в 2017 году Грузия экспортировала 76,7 млн бутылок виноградного вина, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. В том числе поставки в Россию выросли на 76% - до 47 млн 778,9 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).

Россия вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИНО, ЭКСПОРТ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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