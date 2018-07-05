Британский премьер обещает тщательное расследование инцидента в Эймсбери, благодарит Меркель за поддержку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что британская полиция сделает все возможное для расследования инцидента в Эймсбери, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз".
"Полиция, я знаю, сделает все, что в ее силах, в рамках этого расследования", - сказала Т.Мэй во время визита в Берлин.
"Еще два человека, подвергшихся воздействию "Новичка" в Великобритании, очевидно очень волнующая ситуация", - отметила она.
Т.Мэй, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, поблагодарила Германию за поддержку, оказанию после инцидентов в Великобритании.
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию. Со своей стороны Россия отвергает обвинения в свой адрес.
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