Попытки Армении сохранить статус-кво по Карабаху могут привести к серьезным осложнениям – МИД Азербайджана

Попытки Армении искусственно затянуть сохранение статус-кво в нагорно-карабахском урегулировании, чреваты серьезными осложнениями, заявляет пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Попытки Армении искусственно затянуть статус-кво, состоящий в продолжении оккупации земель Азербайджана, чреваты серьезными осложнениями, вся ответственность за которые ложится на Армению", - отмечается в заявлении Х.Гаджиева в связи с 25-ой годовщиной оккупации города Агдере Тертерского района Азербайджана и соседних сёл.

"До начала вооруженной агрессии со стороны Армении Агдере являлся административным центром одного из пяти районов бывшей НКАО Азербайджанской ССР. Согласно данным последней советской переписи населения 1989 года, в 14 сёлах района проживало более 14 тысяч азербайджанцев, что делало его вторым после Шушинского по численности азербайджанского населения из пяти административных районов бывшей НКАО. На этой территории имеются богатые залежи каменного угля, известняка, месторождения золота и меди, свинца, цинка, а также водохранилище Сарсангского гидроузла с ГЭС на реке Тертер", - отмечается в заявлении.

Однако, оккупация Агдере привела к изгнанию оттуда всего азербайджанского населения, разорению культурного наследия, фальсификации его облика и разрушению инфраструктуры. Так, в числе прочих был подвергнут искажающей реставрации с целью искусственной арменизации шедевр албанского христианского наследия храмовый комплекс ХIII в. Гянджасар.

"Эти незаконные действия стали продолжением политики фальсификации исторических реалий и изменения этнической композиции Карабахского региона. Одним из наглядных примеров данного процесса служит факт того, что в 1978 году в селе Шыхарх был установлен памятник «Марага – 150» в ознаменование 150-летия переселения туда 200 армянских семей из района города Марага в Иране. Однако, после начала агрессии Армении монументальное упоминание об относительно недавнем появлении армян на этих землях было уничтожено", - подчеркивается в заявлении.

Х.Гаджиев подчеркнул, что Армения не уделяет внимания поддержанию безопасности сооружений Сарсангского гидроузла, что создает серьезную угрозу многочисленным азербайджанским населенным пунктам, расположенным вниз по течению реки Тертер.

"Международное сообщество осуждает оккупацию территорий Азербайджана и призывает к незамедлительному, полному и безоговорочному выводу армянских вооружённых сил, что закреплено в резолюциях Совета Безопасности ООН. Лишь безотлагательные шаги в этом направлении способны создать базу для начала политического урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и условия для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев к родным очагам, в том числе в Агдере и соседние села", - отмечает глава пресс-службы МИД.

А.Азизов