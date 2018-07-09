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Бизнес и законодательство 09.07.2018 21:41

Алиев поручил правительству углублять реформы для обеспечения долгосрочной устойчивости экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству продолжить реформы в экономике, в том числе в таможенно-налоговой системе.

«Мы провели определенные реформы, которые позволили получить положительные результаты. Но необходимо углублять экономические реформы, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость экономики Азербайджана, снизить зависимость от нефтегазового сектора, развить ненефтяной сектор», - сказал И.Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.

По его словам, необходимо обеспечить полную прозрачность финансового сектора, создать условия для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор.

«Поэтому надо продолжать совершенствовать законодательство в этом направлении в соответствии с сегодняшними требованиями и вызовами», - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что реформы в таможенной и налоговой сфере должны вестись параллельно. «Главная цель – довести уровень таможенной и налоговой системы до уровня ведущих стран мира», - добавил он.

Глава государства отметил, что реформы в таможенно-налоговой системе должны обеспечить всем предпринимателям равные условия, здоровую конкуренцию. «Предприниматели должны знать правила игры. Они простые: действовать по закону, выплачивать налоги в полном объеме и в срок, не заниматься контрабандой. Госорганы и предприниматели также должны знать – выплачивать надо только то, что полагается по закону. Если с предпринимателей будут требовать и другие выплаты, то прошу сообщать в Администрацию президента о таких случаях», - подчеркнул И.Алиев.

Президент добавил, что отдельным предпринимателям не должны предоставляться преференции и льготы, «все должны быть равны перед законом».

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕФОРМЫ, ЗАДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]