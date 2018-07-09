Алиев поручил правительству углублять реформы для обеспечения долгосрочной устойчивости экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству продолжить реформы в экономике, в том числе в таможенно-налоговой системе.
«Мы провели определенные реформы, которые позволили получить положительные результаты. Но необходимо углублять экономические реформы, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость экономики Азербайджана, снизить зависимость от нефтегазового сектора, развить ненефтяной сектор», - сказал И.Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.
По его словам, необходимо обеспечить полную прозрачность финансового сектора, создать условия для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор.
«Поэтому надо продолжать совершенствовать законодательство в этом направлении в соответствии с сегодняшними требованиями и вызовами», - отметил он.
И.Алиев подчеркнул, что реформы в таможенной и налоговой сфере должны вестись параллельно. «Главная цель – довести уровень таможенной и налоговой системы до уровня ведущих стран мира», - добавил он.
Глава государства отметил, что реформы в таможенно-налоговой системе должны обеспечить всем предпринимателям равные условия, здоровую конкуренцию. «Предприниматели должны знать правила игры. Они простые: действовать по закону, выплачивать налоги в полном объеме и в срок, не заниматься контрабандой. Госорганы и предприниматели также должны знать – выплачивать надо только то, что полагается по закону. Если с предпринимателей будут требовать и другие выплаты, то прошу сообщать в Администрацию президента о таких случаях», - подчеркнул И.Алиев.
Президент добавил, что отдельным предпринимателям не должны предоставляться преференции и льготы, «все должны быть равны перед законом».
Ф.Исазаде
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