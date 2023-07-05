Совет безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости проведения серьезных реформ в Организации объединенных наций (ООН).
"В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы. Совет безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность", - заявил Алиев в среду на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".
Азербайджанский лидер также выступил за расширение состава Совбеза ООН, чтобы сделать его "более представительным и географически справедливым".
"Мы считаем, что страны, занимающие пост председателя Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза, должны иметь свои места в Совбезе ООН на ротационной основе с правом вето", - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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