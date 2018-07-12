Азербайджан в I полугодии практически удвоил экспорт электроэнергии

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал 1 млрд 156 млн 305,9 тыс. кВт/час электроэнергии, что в 1,9 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В I-ом полугодии 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 156 млн 305,9 тыс. кВт/час на сумму $54 млн 606,24 тыс. В январе-июне 2017 года Азербайджан экспортировал 584 млн 427,36 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $25 млн 98,74 тыс. Таким образом, за I-ое полугодие 2018 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился в 1,9 раз, в стоимостном – в 2,2 раза», - отметили в ГТК.

В настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран.

Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс.

Н.Аббасова