Азербайджан увеличил за 10 мес. производство электроэнергии на 1%, экспорт – на 12%

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-октябре 2023 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 24 млрд 32,8 тыс. кВт/ч, говорится в информации Минэнерго Азербайджана

"По оперативным данным, в январе-октябре 2023 года на теплоэлектростанциях было выработано 22 млрд 213,8 млн кВт/час электроэнергии, на гидроэлектростанциях - 1 млрд 529,3 млн кВт/час, за счет другие источники энергии - 289,7 млн кВт/час", - отмечает ведомство.

За счет ветряных электростанций выработано 49,1 млн кВт/ч электроэнергии, солнечных электростанций - 58,6 млн кВт/ч, на заводе по переработке твердых бытовых отходов - 182 млн кВт/ч.

В январе-октябре 2023 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 2 млрд 357,1 млн кВт/ч (+12,2% - ИФ-Аз), импорт - 190,1 млн кВт/ч (+64,3%).

В 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 988,5 тыс. кВт/час (рост на 4%). При этом экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3 млрд 3,8 млн кВт/час (рост на 79,5%), импорт - 137,1 млн кВт/час (спад на 9,6%).

Н.Аббасова