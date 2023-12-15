Азербайджан увеличил за 11 мес. производство электроэнергии на 0,8%, экспорт – на 8%

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% - до 26 млрд 487,5 тыс. кВт/ч, говорится в информации Минэнерго Азербайджана
"По оперативным данным, в январе-ноябре 2023 года на теплоэлектростанциях выработано 24 млрд 525,1 млн кВт/час электроэнергии, на гидроэлектростанциях - 1 млрд 636,5 млн кВт/час, за счет других источников энергии - 325,9 млн кВт/час", - отмечает ведомство.
За счет ветряных электростанций, в частности, выработано 54,3 млн кВт/ч электроэнергии, солнечных электростанций - 69,7 млн кВт/ч, на заводе по переработке твердых бытовых отходов – 201,9 млн кВт/ч.
По данным Минэнерго, в январе-ноябре экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 2 млрд 752,7 млн кВт/ч (+8,1% - ИФ-Аз), импорт - 200,8 млн кВт/ч (+59%).
В 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 988,5 тыс. кВт/час (рост на 4%). При этом экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3 млрд 3,8 млн кВт/час (рост на 79,5%), импорт - 137,1 млн кВт/час (спад на 9,6%).
Н.Аббасова
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