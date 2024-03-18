Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8507 RUR   0.0182 GBR   2.1644 TRY   0.0526

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
ТЭК 18.03.2024 11:19

Азербайджан в январе-феврале увеличил производство электроэнергии почти на 6%

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-феврале 2024 года увеличилось по сравнению с январем-февралем прошлого года на 5,7% - до 4 млрд 872 тыс. кВт/ч, говорится в данных Госкомитета по статистике.

По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии составил 4 млрд 732,2 млн кВт/час (рост на 6%).

При этом, на ТЭС в Азербайджане произведено 4 млрд 599,2 млн кВт/час товарной (рост на 6,9%), на гидроэлектростанциях – 115,9 млн кВт/час (спад на 20,6%).

На ветряных электростанциях в отчетный период выработано 8,9 млн кВт/час (спад на 5,3%), на солнечных – 8,2 млн кВт/час (рост на 9,3%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Азербайджан в январе сократил производство электроэнергии на 13% Производство электроэнергии в Таджикистане в 2023г выросло на 2% Азербайджан увеличил в 2023г производство электроэнергии на 0,9%, экспорт – на 8,3% Германия впервые стала нетто-импортером электроэнергии, потребление снизилось на 5,4% Азербайджан увеличил за 11 мес. производство электроэнергии на 0,8%, экспорт – на 8% Рост производства электроэнергии в РФ в 2023г составит 1% Азербайджан увеличил за 10 мес. производство электроэнергии на 1%, экспорт – на 12% Минэнерго Азербайджана прогнозирует производство э/э в 2023г выше 29 млрд кВт/час Азербайджан в январе-сентябре незначительно увеличил производство электроэнергии Китай в январе-августе увеличил выработку электроэнергии на 3,6%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az