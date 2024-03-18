Азербайджан в январе-феврале увеличил производство электроэнергии почти на 6%

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-феврале 2024 года увеличилось по сравнению с январем-февралем прошлого года на 5,7% - до 4 млрд 872 тыс. кВт/ч, говорится в данных Госкомитета по статистике.

По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии составил 4 млрд 732,2 млн кВт/час (рост на 6%).

При этом, на ТЭС в Азербайджане произведено 4 млрд 599,2 млн кВт/час товарной (рост на 6,9%), на гидроэлектростанциях – 115,9 млн кВт/час (спад на 20,6%).

На ветряных электростанциях в отчетный период выработано 8,9 млн кВт/час (спад на 5,3%), на солнечных – 8,2 млн кВт/час (рост на 9,3%).

Н.Аббасова