Минэнерго Азербайджана прогнозирует производство э/э в 2023г выше 29 млрд кВт/час

Производство электроэнергии в Азербайджане в 2023 году превысит 29 млрд кВт/час, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
«В 2022 году по сравнению с 2003 годом объем производства электроэнергии в Азербайджане увеличился на 37%, до 29 млрд 4,3 млн кВт/час. По итогам 2023 года объем производства электроэнергии в стране превысит 29 млрд кВт/час», - написал Шахбазов в своей статье, опубликованной в пятницу в официальной печати.
Министр также отметил, что за 20 лет в Азербайджане введена в эксплуатацию 71 электростанция общей мощностью 4 тыс. МВт. «Тем самым мощность энергетической системы страны в настоящему времени достигла 8 тыс. 2 МВт», - подчеркнул он.
В Азербайджане в настоящее время функционируют 78 электростанций, в том числе 22 - тепловые, 39 - гидроэлектростанции, 5 - ветряных, 8 - солнечных. Также есть три гибридные электростанции и одна биоэнергетическая.
«В 2025 году планируется завершить строительство в Мингячевире новой ТЭС мощностью 1280 МВт», - отметил Шахбазов.
Как сообщалось, по данным Госкомстата, объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составил 20 млрд 279,7 млн кВт/час (+ 0,1% от показателя 9 месяцев 2022г).
Н.Аббасова
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