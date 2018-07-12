Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам

Банк ВТБ (Азербайджан) принял решение продлить действие акции по сниженным ставкам в рамках различных кредитных продуктов до 30 сентября 2018 г.
Получить кредит наличными можно по ставке от 22%, а по карте – под 27%.
Согласно обновленным условиям, вдвое снижен порог первоначального внесения средств для бесплатного оформления дебетовых карт Visa Gold и Visa Platinum. Также клиенты получают скидку в размере 50% на их годовое обслуживание.
Для получения кредита необходимо подать заявку через дистанционные каналы продаж (интернет или мобильный банк, WhatsApp, контактный центр или сайт банка) или обратиться в любой филиал ВТБ (Азербайджан).
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