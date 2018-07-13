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Дальнее зарубежье 13.07.2018 12:15

НАТО - не враг России, несмотря на наличие разногласий - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не согласился в пятницу с утверждением о том, что НАТО является врагом России.

"НАТО - это не враг России, а инструмент, обеспечивающий коллективную безопасность", - сказал он в эфире телеканала БФМ-ТВ, комментируя слова журналиста о том, что в альянсе, судя по заявлениям по итогам прошедшего на этой неделе саммита, считают РФ именно врагом.

Французский министр отметил, что Североатлантический альянс поддерживает диалог с Москвой.

"Между нами есть разногласия, но мы хотим сохранить диалог", - подчеркнул Ж.-И.Ле Дриан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]