НАТО - не враг России, несмотря на наличие разногласий - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не согласился в пятницу с утверждением о том, что НАТО является врагом России.
"НАТО - это не враг России, а инструмент, обеспечивающий коллективную безопасность", - сказал он в эфире телеканала БФМ-ТВ, комментируя слова журналиста о том, что в альянсе, судя по заявлениям по итогам прошедшего на этой неделе саммита, считают РФ именно врагом.
Французский министр отметил, что Североатлантический альянс поддерживает диалог с Москвой.
"Между нами есть разногласия, но мы хотим сохранить диалог", - подчеркнул Ж.-И.Ле Дриан.
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