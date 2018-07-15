В Азербайджане задержаны 18 активистов радикальных религиозных групп и сторонников радикальной оппозиции

Правоохранительные органы Азербайджана в воскресенье в Сумгайыте (третий по величине город в Азербайджане –ИФ-Аз) задержали 18 ярых активистов радикальных религиозных групп и стороников поддерживающей их радикальной оппозиции, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правоохранительных органах.
«Активисты, в основном управляемые из-за рубежа, планировали повторить в Сумгайыте события в Гяндже, и путем беспорядков и столкновений нарушить общественный порядок в городе», - отметил источник.
По его словам, информация о деятельности этих активистов была тщательно проанализирована, путем соответствующих мероприятий были зафиксированы связи радикалов и полностью раскрыты их планы.
«Только после этого было принято решение о реализации мероприятий по их задержанию. В настоящее время правоохранительные органы продолжают операцию », - отметил источник.
Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа (второй по величине город страны) погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.
По данным МВД было задержано 40 участников акции, они доставлены в отделение полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.
Н.Аббасова
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