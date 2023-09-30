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Внешняя политика 30.09.2023 18:45

МИД Азербайджана осудил нападение армянских радикалов на участников конференции в США

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, в котором осудило нападение армянских радикальных группировок на участников конференции в Университете Южной Калифорнии в США.

"Решительно осуждаем нападение армянских радикальных группировок на участников конференции "Общественная дипломатия Турции", которая была совместно организована 29 сентября 2023 года в городе Лос-Анджелесе факультетом коммуникаций и журналистики Анненберга Университета Южной Калифорнии и Института Юнуса Эмре", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отмечается, что тот факт, что такие шаги, являющиеся воплощением политики этнической ненависти и нетерпимости Армении, предпринимавшиеся против Азербайджана, соотечественников, а также против Турции и ее граждан в течение почти 30-летней оккупации, включая период 44-дневной Отечественной войны, а также последних антитеррористических мероприятий локального характера, приобретают интенсивный и систематический характер, является серьезным источником угрозы.

"Подобные агрессивные нападения радикальных представителей армянской диаспоры, не сумевших переварить провал клеветнической кампании Армении против Азербайджана, а также крах созданного в регионе незаконного режима, являются преступными деяниями и совершившие их лица должны быть наказаны", - подчеркивается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что поведение радикальных армянских группировок на примере этого нападения, которое включает в себя элементы расовой дискриминации, разжигания ненависти и насилия, должно быть резко осуждено широкой международной общественностью, а профильные государственные органы должны предпринять соответствующие шаги для предотвращения таких действий.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, РАДИКАЛЫ, НАПАДЕНИЕ


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