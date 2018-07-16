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Дальнее зарубежье 16.07.2018 20:03

Путин видит поле для сотрудничества Вашингтона и Москвы в регулировании мировых энергетических рынков

Вашингтон и Москва могли бы сотрудничать в регулировании мировых энергетических рынков, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Я считаю, что мы как крупнейшие нефтегазовые державы, могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков. За определёнными рамками исчезает рентабельность производства. Не заинтересованы мы также и в чрезвычайно высоких ценах. У нас есть поле для сотрудничества", - сказал В.Путин.

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Тэги: США, ЭНЕРГЕТИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]