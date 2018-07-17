Anglo Asian Mining plc увеличила в I полугодии добычу золота в Азербайджане на 43%

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в I-ом полугодии 2018 года добыла драгметаллов в объеме 37,349 тыс. унций золотого эквивалента, что на 22% больше показателя аналогичного периода 2017 года, отмечается в сообщении компании.

«Мы успешно продвигаемся вперед с учетом разработки месторождения Угур и работы второй дробильной линии на месторождении Гедабек, что увеличивает наши производственные мощности. Я считаю, что мы подготовлены для достижения цели по добыче в 2018 году от 78 тыс. до 84 тыс. унций золотого эквивалента», - сказал генеральный директор Anglo Asian Mining Реза Вазири (Reza Vaziri), слова которого приводятся в сообщении.

По данным компании, за I-ое полугодие 2018 года компанией добыто 33,255 тыс. унций золота (рост по сравнению с январем-июнем 2017г на 43%), меди – 587 тонн (спад на 55,6%), серебра – 84,785 тыс. унций (спад на 0,4%).

"С месторождения Гедабек в I-ом полугодии добыто 31,282 тыс. унций золота (рост в 1,7 раза), серебра - 13,124 тыс. унций (рост в 2,3 раза), а также произведено 3,438 тыс. тонн медного концентрата. Из этих объемов на мировых рынках компанией было продано 25,778 тыс. унций золота (рост на 64,3%), серебра – 1,319 тыс. унций (рост на 6,5%)», -говорится в сообщении.

Также компания в I-ом полугодии 2018 года продала медного концентрата, полученного с месторождения Гедабек на $5,936 млн (в I-ом полугодии 2017 года - на $10,324 млн).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир, с сентября 2017 года – с месторождения Угур.

Н.Аббасова