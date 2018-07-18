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Макроэкономика 18.07.2018 21:20

Рост мирового ВВП может снизиться на 0,5 п.п. в 2020г из-за торговых споров и их последствий - МВФ

Действия президента США Дональда Трампа по введению дополнительных пошлин на экспортные товары - от китайской стали до немецких автомобилей могут стать шоком для делового доверия, который приведет к сокращению глобального ВВП, свидетельствует анализ, проведенный Международным валютным фондом (МВФ).

Эксперты МВФ протестировали несколько сценариев развития ситуации в торговой сфере, включая введение новых пошлин Штатами, ответные меры их торговых партнеров, а также реакцию бизнес-сообщества на изменения.

В случае вступления в силу всех объявленных к настоящему времени тарифов, темпы роста глобального ВВП в 2020 году будут на 0,1 процентный пункт (п.п.) ниже, чем ожидается в настоящее время, заявила глава МВФ Кристин Лагард, комментируя результаты анализа, обнародованного фондом в преддверие саммита глав финансовых ведомств G20, который пройдет 21-22 июля в Буэнос-Айресе.

В том случае, если вступление в силу американских пошлин и ответных мер подорвут доверие бизнеса к экономике и спровоцируют сокращение капиталовложений компаний, темпы роста мировой экономики могут оказаться на 0,5 п.п. ниже ожиданий, то есть, объем ВВП в 2020 году будет на $430 млрд меньше, чем ожидается, отметила К.Лагард.

"Последовательная эскалация торгового спора может подорвать многостороннюю структуру ВТО, которая успешно способствовала глобального росту торговли с 1995 года, - отмечается в аналитическом обзоре, обнародованном фондом. - Последствия будут плачевными - это разрушит глобальные цепочки поставок, резко сократит шансы на потенциальное снижение торговых барьеров, а также навредит потребителям, поскольку приведет к росту стоимости импорта".

"При том, что всем странам в конечном итоге будет хуже в результате торгового конфликта, американская экономика особенно уязвима, учитывая насколько значительный объем торговли будет предметом ответных мер", - заявила К.Лагард.

Согласно оценкам МВФ, темпы роста США уже в следующем году могут быть на 0,8 п.п. хуже прогноза при развитии ситуации в глобальной торговле по худшему сценарию.

Азиатские emerging markets будут вторым регионом после США, по которому наиболее серьезно ударит рост протекционизма - темпы роста ВВП этого региона в 2020 году могут быть на 0,7 п.п. ниже, чем ожидается, полагают в МВФ.

Снижение темпов роста ВВП Латинской Америки и Японии по сравнению с прогнозом может составить 0,6 п.п. при реализации худшего из протестированных МВФ сценариев, еврозоны и остального мира - 0,3 п.п.

Согласно прогнозу МВФ, обнародованному в июльском бюллетене "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook, WEO), мировая экономика вырастет на 3,9%, как в 2018, так и в 2019 гг.

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Тэги: МИР, МВФ, ТОРГОВЛЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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