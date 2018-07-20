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Карабахский конфликт 20.07.2018 13:30

Пашинян заявил о готовности вести переговоры с президентом Алиевым по Карабаху, но опять выдвигает предусловия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам по карабахскому урегулированию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы готовы вести переговоры. Я готов к переговорам с президентом Азербайджана. Есть материал для переговоров. Встречи и переговоры очень полезны. Без атмосферы доверия невозможно решить вопрос. Мы готовы приложить усилия, чтобы вопрос был решен", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

В то же время, по его словам, "агрессивная риторика Азербайджана непозволительна".

"Необходима атмосфера урегулирования. Мы не делаем шагов, которые бы нарушали эту атмосферу", - отметил премьер Армении.

Н.Пашинян также заявил, что исключает возможность какого-либо решения карабахского вопроса, "которое не будет приемлемо для нашего народа". "Без участия Карабаха окончательное решение проблемы невозможно. Это зафиксировано во всех рабочих документах", - отметил он.

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Тэги: ПАШИНЯН, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]