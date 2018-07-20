Пашинян заявил о готовности вести переговоры с президентом Алиевым по Карабаху, но опять выдвигает предусловия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам по карабахскому урегулированию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы готовы вести переговоры. Я готов к переговорам с президентом Азербайджана. Есть материал для переговоров. Встречи и переговоры очень полезны. Без атмосферы доверия невозможно решить вопрос. Мы готовы приложить усилия, чтобы вопрос был решен", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в пятницу.
В то же время, по его словам, "агрессивная риторика Азербайджана непозволительна".
"Необходима атмосфера урегулирования. Мы не делаем шагов, которые бы нарушали эту атмосферу", - отметил премьер Армении.
Н.Пашинян также заявил, что исключает возможность какого-либо решения карабахского вопроса, "которое не будет приемлемо для нашего народа". "Без участия Карабаха окончательное решение проблемы невозможно. Это зафиксировано во всех рабочих документах", - отметил он.
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