Пашинян заявил о готовности вести переговоры с президентом Алиевым по Карабаху, но опять выдвигает предусловия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам по карабахскому урегулированию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы готовы вести переговоры. Я готов к переговорам с президентом Азербайджана. Есть материал для переговоров. Встречи и переговоры очень полезны. Без атмосферы доверия невозможно решить вопрос. Мы готовы приложить усилия, чтобы вопрос был решен", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

В то же время, по его словам, "агрессивная риторика Азербайджана непозволительна".

"Необходима атмосфера урегулирования. Мы не делаем шагов, которые бы нарушали эту атмосферу", - отметил премьер Армении.

Н.Пашинян также заявил, что исключает возможность какого-либо решения карабахского вопроса, "которое не будет приемлемо для нашего народа". "Без участия Карабаха окончательное решение проблемы невозможно. Это зафиксировано во всех рабочих документах", - отметил он.