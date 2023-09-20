Армения приняла к сведению договоренности по Карабаху - Пашинян

Ереван принял к сведению достигнутую при посредничестве российских миротворцев договоренность с Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе и расформировании армянских вооруженных сил, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Узнали (...) что приняли предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, Армения ознакомилась с текстом и, "поскольку мы в его формировании никак не участвовали и не являлись стороной обсуждений, то первое замечание в том, что в тексте упоминаются ВС Армении, говорится о выводе остатков подразделений ВС Армении из Карабаха".

"Мы это заявление принимаем к сведению", - сказал Пашинян.