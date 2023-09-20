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Регион 20.09.2023 14:35

Армения приняла к сведению договоренности по Карабаху - Пашинян

Ереван принял к сведению достигнутую при посредничестве российских миротворцев договоренность с Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе и расформировании армянских вооруженных сил, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Узнали (...) что приняли предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, Армения ознакомилась с текстом и, "поскольку мы в его формировании никак не участвовали и не являлись стороной обсуждений, то первое замечание в том, что в тексте упоминаются ВС Армении, говорится о выводе остатков подразделений ВС Армении из Карабаха".

"Мы это заявление принимаем к сведению", - сказал Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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