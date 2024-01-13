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Внешняя политика 13.01.2024 19:00

Пашинян: Армения готова предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран

Ереван готов предоставить Баку связь по своей территории с Нахчыванской Автономной Республикой на тех же условиях, что и Иран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения готова предоставить дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран. Мы готовы предоставить эту связь - и железнодорожную, и автомобильную", - сказал Пашинян на заседании инициативной группы возглавляемой им партии "Гражданский договор".


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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОРОГА


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