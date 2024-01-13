Пашинян: Армения готова предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран

Ереван готов предоставить Баку связь по своей территории с Нахчыванской Автономной Республикой на тех же условиях, что и Иран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения готова предоставить дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран. Мы готовы предоставить эту связь - и железнодорожную, и автомобильную", - сказал Пашинян на заседании инициативной группы возглавляемой им партии "Гражданский договор".