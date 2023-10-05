Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением о том, что Никол Пашинян был приведен к власти внешними силами с целью "сдать" Карабах.
"Я не могу согласиться с мнением, что премьер Пашинян был приведен к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах", - сказал Путин в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи.
По словам президента РФ, "все-таки это был выбор армянского народа".
Что касается тезиса о том, что Пашинян стремился сдать Карабах, Путин сказал: "Я с этим тоже не согласен. Я с ним общался, общался плотно. И в период этого конфликта 2020 года (44-дневной войны - ИФ), и раньше, конечно. Давайте вспомним, что, когда он пришел к власти, он сказал: Карабах - это часть Армении, такого никогда до него никто не говорил".
"Правда, потом позиция его кардинально поменялась", - отметил президент.
По его мнению, премьер Армении в ходе войны 2020 года "искренне стремился к тому, чтобы удержать, сохранить (Карабах - ИФ)".
"Но говорить, что он целенаправленно сдавал Карабах, считаю несправедливым", - добавил Путин.
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