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Внешняя политика 09.09.2023 11:53

Пашинян заявил Макрону о своей готовности к переговорам с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о готовности провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу снижения приграничной напряженности.

По информации пресс-службы правительства Армении, Пашинян подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе, а также подходам по решению всех вопросов исключительно дипломатическим методом и в конструктивной обстановке.

Со своей стороны, Макрон также призвал решать все разногласия между Арменией и Азербайджаном дипломатическим путем.

Президент Франции также заявил о необходимости снижения напряженности вдоль границ, он выразил готовность содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОТОВНОСТЬ,


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