Пашинян заявил Макрону о своей готовности к переговорам с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о готовности провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу снижения приграничной напряженности.

По информации пресс-службы правительства Армении, Пашинян подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе, а также подходам по решению всех вопросов исключительно дипломатическим методом и в конструктивной обстановке.

Со своей стороны, Макрон также призвал решать все разногласия между Арменией и Азербайджаном дипломатическим путем.

Президент Франции также заявил о необходимости снижения напряженности вдоль границ, он выразил готовность содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.