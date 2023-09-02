Пашинян заявил о важности нормализации отношений с Турцией

Ереван придает важность нормализации отношений с Анкарой и не связывает этот процесс с нормализацией отношений с Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не связываем отношения Армения - Турция с отношениями Армения - Азербайджан, хотя Азербайджан и Турция желают связывать и постоянно говорят об этом", - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica, видеозапись которого транслировалась в эфире Общественного телевидения Армении в субботу.

По его словам, Ереван "считает важным урегулирование отношений с Турцией".

"Это очень важный вопрос для Армении. Во время моего визита в Анкару и в результате контактов с президентом Турции я получил впечатление, что и для Анкары также важно урегулирование отношений с Арменией. Считаю, что есть и возможности, и сложности в этом процессе", - отметил Пашинян.

Он заявил также, что урегулирование отношений между Арменией и Турцией "существенно снизит напряженность в южнокавказском регионе".