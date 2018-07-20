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Бизнес и законодательство 20.07.2018 14:40

Coca-Cola планирует удвоить продажи в Азербайджане в течение нескольких лет

Компания "Coca-Cola" в течение ближайших нескольких лет планирует удвоить продажи в Азербайджане, заявил менеджер компании по Кавказском региону Эдриан Чернаутан.

"Компания Coca-Cola в течение нескольких ближайших лет планирует в 2 раза увеличить объем продаж в Азербайджане. Для этого компания планирует представить на азербайджанский рынок новые продукты Coca-Cola во второй половине текущего года и в следующем году", - сказал Э.Чернаутан журналистам в пятницу.

По его словам, итогам 2017 года доходы компании увеличились двузначным показателем. "Мы рассчитываем на рост доходов и в последующие годы. Азербайджан имеет большой потенциал для роста бизнеса нашей компании", - добавил он.

Э.Чернаутан подчеркнул, что Coca-Cola действует в Азербайджане с 1994 года.

За весь период своей деятельности, включая 2017 год, инвестиции компании в экономику Азербайджана, составили $150 млн, налоговые отчисления в госбюджет - $250 млн.

Coca-Cola в настоящее время осуществляет деятельность в 200 странах мира. Портфолио компании включает 4 тыс. напитков.

Н.Аббасова

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Тэги: COCA/COLA, ПРОДАЖИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]