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Регион 21.07.2018 15:14

10 иранских военных погибли в результате атаки террористов на западе Ирана

В результате нападения террористов на западе Ирана погибли 10 военных Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает в субботу агентство "Тасним" со ссылкой на заявление КСИР.

Инцидент произошел в районе города Мериван в провинции Курдистан на западе страны вечером в пятницу. Агентство сообщает, что нападение произвели террористы, но не указывает их принадлежность к какой-либо террористической группировке.

Нападающие в ходе атаки взорвали склад боеприпасов.

В ходе столкновения была убита часть нападавших, некоторые из нападавших получили ранения и скрылись с места инцидента, отмечает агентство.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ВОЕННЫЕ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]