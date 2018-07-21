10 иранских военных погибли в результате атаки террористов на западе Ирана

В результате нападения террористов на западе Ирана погибли 10 военных Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает в субботу агентство "Тасним" со ссылкой на заявление КСИР.
Инцидент произошел в районе города Мериван в провинции Курдистан на западе страны вечером в пятницу. Агентство сообщает, что нападение произвели террористы, но не указывает их принадлежность к какой-либо террористической группировке.
Нападающие в ходе атаки взорвали склад боеприпасов.
В ходе столкновения была убита часть нападавших, некоторые из нападавших получили ранения и скрылись с места инцидента, отмечает агентство.
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