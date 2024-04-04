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Израильское командование отменило отпуска для несущих службу военнослужащих

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за ситуации в регионе приостановило предоставление краткосрочных отпусков военнослужащим, занятым выполнением боевых задач, для поездок домой.

"По результатам оценки региональной ситуации приняли решение, что временно прекратим выдавать краткосрочные отпуска для служащих всех боевых частей. ЦАХАЛ ведет войну, и требуется постоянно уделять внимание вопросу размещения войск", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В свою очередь The Times of Israel поясняет, что в Израиле усиливают меры безопасности в связи с возможной угрозой со стороны Ирана. После того как Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, в результате которого погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции, иранские власти неоднократно обещали принять ответные меры.

Прошлым вечером в ЦАХАЛ заявили, что укрепляют израильское ПВО, вызывают резервистов на службу.

Между тем, по информации The Times of Israel, в центральном Израиле, включая Тель-Авив, наблюдаются серьезные перебои с работой GPS; ранее подобные явления отмечали в северной части страны или вблизи сектора Газа. Многие наблюдатели полагают, что ЦАХАЛ блокирует работу GPS в то время, как военные продолжают борьбу с группировкой ХАМАС и ливанским шиитским движением "Хезболла".

В минувший вторник руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет ответственность за авиаудары по иранскому консульству в Дамаске. В свой черед президент Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран не оставит без ответа акцию Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВОЕННЫЕ, ИРАН, ОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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