Израиль ударил по противотанковому отделению в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по противотанковому отделению на юге Ливана, передает The Times of Israel.
"Армия обороны Израиля сообщила, что ударила по еще одному противотанковому отделению в южном Ливане. По данным ЦАХАЛ, эта группа готовилась совершить ракетный обстрел северного населенного пункта Шломи", - информирует издание.
Отмечается, что, таким образом, израильские военные за субботу атаковали четыре "террористических отряда" на юге Ливана.
Накануне глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что, по его данным, ливанское шиитское движение "Хезболла" приняло решение вступить в конфликт против Израиля.
"Хезболла" решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену", - приводит The Times of Israel слова министра на военной базе "Биранит" у границы с Ливаном.
Он отметил, что при таком развитии событий ситуация станет еще сложнее, и военнослужащим нужно быть готовым к любым действиям.
"Хезболла" неоднократно обстреливала ракетами и из огнестрельного оружия территорию Израиля.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС.
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