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Дальнее зарубежье 07.12.2023 13:25

Военные Израиля ведет бои с ХАМАС в Хан-Юнисе и Джебалии в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет уничтожение объектов ХАМАС на юге сектора Газа в Хан-Юнисе и в Джебалии на севере анклава, говорится в сообщении ЦАХАЛ в telegram-канале.

"В ходе операции в Хан-Юнисе солдаты ЦАХАЛ уничтожили террористов ХАМАС и атаковали десятки террористических целей. Войска ЦАХАЛ вступили в столкновение с группой террористов, появившихся из шахты, ликвидировали двух террористов в бою и нанесли удар по шахте", - отмечается в сообщении.

В Джебалии войска провели рейд по военному лагерю, принадлежащему батальону ХАМАС "Центральная Джебалия". На месте событий солдаты "уничтожили террористов", определили местоположения туннелей, ведущих из лагеря, склада с оружием, тренировочного полигона.

В свою очередь представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные окружают Хан-Юнис, против ХАМАС действует спецназ. Бои также идут в районе Шуджайя в центральной части города Газа.

Боевое крыло ХАМАС "Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" накануне также заявляло, что ее бойцы противостоят ЦАХАЛ в Шуджайе. Палестинцы отмечали, что уничтожили 23 единицы военной техники ЦАХАЛ в Хан-Юнисе и Бейт-Лахии.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы власть над сектором Газа получил лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Нетаньяху также сказал, что израильские силы в среду окружили дом, принадлежащий лидеру ХАМАС в Газе Яхьи Синвару. Израильский премьер утверждает, что "это вопрос времени, когда мы доберемся до самого Синвара".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. По данным Минздрава в секторе Газа, в анклаве погибли более 16,2 тыс. его жителей, свыше 42 тыс. получили ранения.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВОЕННЫЕ, ГАЗА, ОПЕРАЦИИ


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