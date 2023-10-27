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Израильские военные сообщают об интенсификации операций в Газе

Израильские военные интенсифицировали боевые операции против группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

"ВВС наносят мощные удары по подземным целям (в секторе Газа - ИФ)", - сказал Хагари.

Он добавил, что сухопутные силы в ближайшие часы "расширят" операции. При этом Хагари не стал пояснять, станет ли это началом масштабной операции в Газе. В последние дни израильские военные проводили ограниченные по масштабам наземные операции на территории сектора Газа. Каждый раз они заканчивались тем, что военные возвращались на израильскую территорию.

Хагари подчеркнул, что израильские военные будут и далее наносить удары по городу Газа и по северным территориям анклава. Он вновь повторил призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ВОЕННЫЕ, ПЛАНЫ


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