Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8423 RUR   0.0184 GBR   2.1484 TRY   0.053

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 86.91 +0.32 Brent 91.17 +0.52
Дальнее зарубежье 07.04.2024 17:39

Израиль выводит войска с юга сектора Газа, в районе остается лишь одна армейская бригада

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, сейчас на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

Газета напоминает, что вывод войск произошел спустя четыре месяца после начала боев в районе города Хан-Юнис и через полгода после того, как движение ХАМАС совершило нападение на Израиль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ВОЙСКА, ВЫВОД


Похожие новости


Израиль предлагает временно разместить в Газе многонациональные вооруженные силы арабских стран Израиль расширяет зону отчуждения вокруг сектора Газа Госсекретарь США заявил главе Минобороны Израиля об имеющейся альтернативе наземной операции в Рафахе Израильские военные начали новое наступление на западе Хан-Юниса ЦАХАЛ за неделю задержала 800 человек в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа Израильские военные нашли на территории больницы в Газе арсенал, ликвидировали 140 членов ХАМАС Израильская армия сообщила об уничтожении десятков бойцов ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе Армия обороны Израиля сообщила о гибели 600 военных с начала конфликта с ХАМАС 20 человек погибли и 155 ранены во время ожидания гуманитарной помощи в Газе Израильское расследование показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою при раздаче помощи в Газе 29 февраля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az