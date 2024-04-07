Израиль выводит войска с юга сектора Газа, в районе остается лишь одна армейская бригада

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, сейчас на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

Газета напоминает, что вывод войск произошел спустя четыре месяца после начала боев в районе города Хан-Юнис и через полгода после того, как движение ХАМАС совершило нападение на Израиль.