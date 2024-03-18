Армия обороны Израиля сообщила о гибели 600 военных с начала конфликта с ХАМАС

Почти 600 израильских военнослужащих погибли с начала конфликта в секторе Газа, сообщила газета "Едиот ахронот" со ссылкой на армию обороны Израиля.

"С начала войны (с радикальной палестинской группировкой ХАМАС) погибли 593 израильских солдата, из них 250 с начала наземной операции в секторе Газа", - говорится в публикации.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 31,7 тыс. человек.